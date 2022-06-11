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 إنتر ميلان يرفض عرض سان جيرمان لضم مدافعه

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 08:48

 إنتر ميلان يرفض عرض سان جيرمان لضم مدافعه
النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان رفض عرضا من باريس سان جيرمان الفرنسي للاستغناء عن مدافعه، ميلان سكرينيار، فيما حدد ثمن بيعه في حال قرر توتنهام هوتسبير أو تشيلسي الدخول في السباق للظفر بخدماته.

ولن يسمح إنتر لرحيل مدافعه بثمن منخفض، وذلك على الرغم من انتهاء عقده في حزيران/يونيو 2023، كما أكد اللاعب نفسه في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء في سان سيرو.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قدم باريس سان جيرمان عرضا أوليا لضم سكرينيار مقابل 50 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه إنتر.

وأضافت أن إنتر يحدد ثمن بيع سكرينيار بـ70 مليون يورو على أقل تقدير، وذلك للأندية الراغبة في ضمه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرفع الفريق الفرنسي عرضه في المحاولة الثانية.

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#باريس سان جيرمان
#إنتر ميلان
#ميلان سكرينيار

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