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باريس سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 20:05

باريس سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قررت الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وحسب ما نقلت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان أبلغت بوكيتينو، بأن مغامرته انتهت على مقاعد بدلاء الفريق.

وأشارت الإذاعة إلى أن المشروع الجديد لسان جيرمان بدأ بالفعل، أمس الجمعة، بإعلان النادي العاصمي تعاقده مع لويس كامبوس للعمل كمستشار رياضي.

ويعمل سان جيرمان في الفترة الحالية على إيجاد خليفة لبوكيتينو، لكن سيتعين الانتظار لمدة أطول، لمعرفة اسم المدرب الجديد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان أبرز المرشحين لتدريب الفريق الباريسي، في الموسم الجديد، لكن وكيله نفى مؤخرا وجود مفاوضات بين الطرفين.

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#ماوريسيو بوكيتينو
#باريس سان جيرمان
#زين الدين زيدان

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