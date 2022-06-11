نجم ليفربول: أريد فقط الانتقال إلى ميونخ

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يسعى جاهدا من أجل إتمام التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، فإن مدرب الفريق البافاري، جوليان ناجلسمان، أجرى اتصالا هاتفيا بنجم "الريدز" خلال الساعات الماضية.

وأكدت الشبكة أن الدولي السنغالي ترك انطباعا جيدا لدى المدرب الألماني، بسبب مرونته وعقليته المتفتحة.

وذكرت أن المحادثة أدهشت ناجلسمان ومسؤولي بايرن، بسبب مرونة ماني الهائلة، حيث قال للمدرب إنه مستعد للعب في أي مركز يطلبه.

وأضافت "سكاي سبورتس ألمانيا" أن ماني يريد الذهاب إلى بايرن، وقد أظهر ذلك بوضوح خلال المحادثة، حيث قال "أريد فقط الانتقال إلى ميونخ".

لكن بطل البوندسليغا لا يزال بحاجة للتوصل لاتفاق مع مسؤولي الريدز على الأمور المالية، خاصة بعد رفض النادي الإنجليزي أول عرضين من الجانب البافاري.