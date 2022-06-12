آرسنال يبدي اهتمامه بضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آرسنال أحدث ناد يعلن اهتمامه بماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، الذي فتح الباب أمام رحيله عن الميرنغي هذا الصيف.

وينتهي عقد أسينسيو مع الميرنغي في صيف 2023، ولم يوافق حتى الآن على عرض التجديد مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن آرسنال اتصل مؤخرًا بممثلي أسينسيو للاستفسار عن شروطه، والتي لم يتم تلبيتها حاليًا من قبل ريال مدريد.

وأوضحت أن عدم وجود آرسنال في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، يجعل الانتقال إلى ملعب الإمارات أقل إغراء بالنسبة للنجم الإسباني، لكنه لا يفسد الصفقة.

وذكرت أن أسينسيو يريد ضمانًا للمشاركة في المباريات بشكل منتظم مع ناديه الجديد.