ريال مدريد لا يريد المجازفة بضم مهاجم جديد

تطرقت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد الإسباني لا يريد المجازفة بالتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الفريق الملكي مع لاعبين حتى الآن، وهما المدافع الألماني أنطونيو روديغر ولاعب الوسط الفرنسي، أوريلين تشواميني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يتعاقد مع أي مهاجم، إذا لم يكن يلبي التوقعات.

وحاول ريال مدريد بقوة ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قبل أن يجدد اللاعب تعاقده مع ناديه.

كما كان النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي الميرنغي، لكن أولوية التعاقد مع مبابي، جعلتهم يؤجلون التفكير في مهاجم دورتموند، حتى انتقل إلى مانشستر سيتي.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن هناك عددًا من المهاجمين الذين يمكنهم القيام بدور بديل كريم بنزيمة، إلا أن ريال مدريد ليس مستعدًا لعقد صفقة غير مقنعة، أو نسب نجاحها ليست كبيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من الخيارات على طاولة ريال مدريد، مثل البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، لكن المشكلة تكمن في عدم امتلاكه لجواز سفر أوروبي.

وبالإضافة إلى جيسوس، فهناك داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، لكنه على وشك الانضمام الى ليفربول.

أما الخيار الثاني بالنسبة لريال مدريد، فهو الانتظار وبدء الاستعدادات للموسم الجديد، مع التركيز على تحركات السوق والتفكير في صفقات قصيرة الأجل، مثل صفقة تشيتشاريتو عام 2015.

أما ثالث الخيارات، فهو الإسباني لاتاسا فيرنانديز، لاعب ريال مدريد كاستيا، حيث أوقف الميرنغي أي تحرك للتفريط في اللاعب هذا الصيف، بعد إبداء رايو فايكانو رغبة في ضمه، خاصة وأنه من الممكن أن يتم الاعتماد عليه مع الفريق الأول.