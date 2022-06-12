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زيدان يتفق مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 09:47

زيدان يتفق مع باريس سان جيرمان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، توصل لاتفاق لتدريب فريق باريس سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكان المستشار الخاص بزيدان قد نفى التواصل مع باريس سان جيرمان، لتدريب الفريق في الموسم القادم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك اتفاقا مبدئيا بين إدارة سان جيرمان وزيدان، لتولي مسؤولية النادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق تم خلال رحلة زيدان إلى قطر للقاء مالك النادي الفرنسي.

وأكدت الصحيفة، أن الاتفاق ينص على توقيع زيدان عقود تدريبه لباريس سان جيرمان للمواسم الثلاثة المقبلة، وهي نفس المدة التي أمضاها في العقد الأخير مع ريال مدريد، رغم أنه لم يكمل الموسم الأخير من العقد.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق يسمح لزيدان بالرحيل لتولي قيادة منتخب فرنسا، في حال تلقى عرضا من الاتحاد الفرنسي بعد مونديال قطر.

ومن المقرر أن يحصل زيدان على 25 مليون يورو في الموسم كراتب سنوي من إدارة النادي الباريسي.

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#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو

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