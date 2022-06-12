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يوفنتوس يضع مهلة أمام دي ماريا

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 18:15

يوفنتوس يضع مهلة أمام دي ماريا
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن يوفنتوس الإيطالي حدد مهلة أمام النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، لحسم انتقاله إلى صفوفه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي ماريا مع سان جيرمان في 30 حزيران/يونيو الجاري، وقرر النادي الفرنسي عدم منحه عقدا جديدا.

وحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس أبلغ دي ماريا بأنه لديه 72 ساعة فقط للرد على عرض النادي.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن يوفنتوس قدم عقدًا لمدة 13 شهرًا براتب يبلغ 7 ملايين يورو، بهدف الاستفادة من مرسوم النمو، والحصول على تخفيض في الضرائب.

وأوضحت أن دي ماريا يطلب عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 1.5 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة ينافس يوفنتوس بقوة على حسم صفقة دي ماريا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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#يوفنتوس
#أنخيل دي ماريا
#باريس سان جيرمان

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