  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

اعتماد التبديلات الخمسة وتقنية جديدة في طريقها لمونديال قطر

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 14:57

اعتماد التبديلات الخمسة وتقنية جديدة في طريقها لمونديال قطر
كأس العالم (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" اليوم، الإثنين، من الدوحة أنه سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي، فيما قطعت تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل شوطا نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

وذكر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن التغيير في قاعدة التبديل بعدما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف أن خبراء سيقررون عما إذا كانت تقنية التسلل نصف الآلية سيتم اعتمادها في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. بدوره، رأى رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية في المونديال القطري.

وفي الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية قال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية إنه "ناقش أيضا التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، البدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات"، مضيفا أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 تموز/يوليو 2022.

وأكّد إيفاب استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين.

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر
#كأس العالم
#فيفا
#التبديلات الخمسة
#تقنية التسلل

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأهلي ينفصل بالتراضي عن المدرب بيتسو موسيماني
الأهلي ينفصل بالتراضي عن المدرب بيتسو موسيماني

2022-06-13

هالاند يكمل انتقاله إلى مانشستر سيتي
هالاند يكمل انتقاله إلى مانشستر سيتي

2022-06-13

البرتغال تقع في مصيدة سويسرا
البرتغال تقع في مصيدة سويسرا

2022-06-13

الأكثر قراءة

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

2022-06-12
قتيل في جت المثلث

قتيل في جت المثلث

2022-06-12
الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

2022-06-12
غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة

غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة "تحدث أمام أعين الشرطة"

2022-06-12
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

2022-06-12