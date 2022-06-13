البرتغال تقع في مصيدة سويسرا

فشلت البرتغال على أرض مضيفتها سويسرا وخسرت اللقاء بهدف دون مقابل، أمس الأحد، في إطار منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

وتغلبت سويسرا على البرتغال بفضل هدف مُبكر أحرزه المهاجم، هاريس سيفيروفيتش، برأسية جميلة بعد دقيقة واحدة من البداية، ليمنح بلاده أول ثلاث نقاط لها عقب ثلاث هزائم مُتتالية.

واستغلت إسبانيا هزيمة البرتغال وتغلبت على جمهورية التشيك بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من، كارلوس باراغان وبابلو سارابيا في الدقيقتين 24 و75.

وصعدت إسبانيا إلى صدارة الترتيب بوصولها إلى النقطة 8، في حين تراجعت البرتغال وأصبحت ثانية بـ7 نقاط، ثم تأتي التشيك ثالثة بـ4 نقاط، وسويسرا بـ3 نقاط.