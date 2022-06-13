ميدالية ذهبية للتركية غولناز جوشقون في بطولة أوروبا لرماية السهام

حققت الرياضية التركية، غولناز جوشقون، المرتبة الأولى في بطولة أوروبا لرماية السهام المقامة في ألمانيا، أمس الأحد، وبذلك حصلت على الميدالية الذهبية للبطولة.

وأحرزت جوشقون، الذهبية، في فئة القوس الكلاسيكي، للسيدات في البطولة التي تستضيفها مدينة ميونخ.

وفازت جوشقون على منافستها الألمانية، ميشيل كروبن، في المباراة النهائية بنتيجة 6 - 2 لتنال بذلك الميدالية الذهبية.

ويوم السبت الماضي، حقق المنتخب التركي للرجال ذهبية بطولة أوروبا في رياضة الرماية بقوس البكرة، المقامة في ألمانيا.