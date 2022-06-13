هالاند يكمل انتقاله إلى مانشستر سيتي

عرب ٤٨ / أ ف ب

أبدى النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، عن فخره بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان سيتي ودورتموند توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال هالاند إلى صفوف الأول في أيار/مايو الماضي على أن يصبح انتقاله رسميا اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وسينتقل هالاند إلى ملعب "الاتحاد" بعدما قرّر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم والذي تردّد سابقا أنه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية عدة إلى أنه تم تحديده بستين مليون يورو.

وقال هالاند اليوم، الإثنين، بعد الإعلان رسميا عن انضمامه إلى بطل إنجلترا "إنه يوم أشعر به بالفخر لي ولعائلتي. لطالما تابعت مباريات سيتي في صغري (كان والده ألف اينغه لاعبا في صفوفه) ثم أخيرا حيث استمتعت بأسلوب لعب الفريق".

وأضاف متحدثا عن طموحاته "أريد تسجيل الأهداف، إحراز الكؤوس وتطوير نفسي كلاعب وأنا واثق من قدرتي على ذلك هنا. إنها عملية انتقال رائعة بالنسبة الي وأتطلع قدما للانضمام إلى المعسكر التدريبي".

ونوه المدير الرياضي في مانشستر سيتي، الإسباني تشيكي بيغيريستين بـ"الصعود اللافت" للوافد الجديد الذي حصل على تكوينه في نادي بيرن النروجي قبل أن ينتقل إلى مولده ثم التألق في صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي ودورتموند.

وقال "إنه موهبة كبيرة وكان أحد افضل المهاجمين في أوروبا في المواسم الأخيرة. عدد الأهداف التي سجلها مدهش والعروض التي قدمها في صفوف بوروسيا دورتموند وتحديدا في دوري أبطال أوروبا تؤكد بأنه يستطيع النجاح على أعلى مستوى".

وسجّل هالاند 86 هدفا في 89 مباراة في مختلف المسابقات منذ قدومه إليه في سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.