برشلونة يقدم عرضا أخيرا لضم ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني بصدد تقديم عرض أخير للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عرض برشلونة الجديد لضم ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني قد يتم تقديمه قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت تقارير أن عرض برشلونة الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو شاملا المتغيرات، واعتبره بايرن غير لائق. ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.

وأكد بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، أنه في غضون أيام قليلة سيقوم برشلونة بإرسال العرض الجديد، وشدد على أنه سيكون نهائيا ولن يكون هناك مجال لتحسينه.

وأوضحت الصحيفة، أن قيمة العرض ستكون 32 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

وأكد مسؤولو بايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده الذي يمتد لعام كامل.

ولكن المهاجم البولندي قال إن رحلته مع بايرن انتهت بعد أن قضى به 8 سنوات، وأنه يريد "المزيد من الانفعالات والمشاعر في حياتي"، ويبدو أن إدارة النادي جاهزة لرحيله إذا كان العرض مناسبا.

ولا توجد أي تصريحات علنية مؤخرا، ووفقا لـ"بيلد" فإن ليفاندوفسكي اتفق مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في مكالمة هاتفية على عدم تصعيد التوترات.