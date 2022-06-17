بايرن ميونخ يحسم صفقة ماني

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني حسم صفقة نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، بعد مفاوضات مكثفة جرت بين الفريقين في الأيام الأخيرة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الفريق البافاري حصل على توقيع ماني في الساعات الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم القادم.

وأشارت إلى توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب ال 30 عاما إلى ملعب "أليانز أرينا" هذا الصيف.

ووقع الدولي السنغالي على عقد لمدة 3 سنوات مع بطل الدوري الألماني، فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام على انتهاء تعاقده.