يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لضم دي ماريا

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة يوفنتوس الإيطالي تسعى جاهدة لإبرام صفقة الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر رحيل دي ماريا عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده في حزيران/يونيو الجاري، ليصبح حرا في التوقيع لأي فريق آخر.

وقال خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، إن "اليوفي قام بتحسين عرضه الذي قدمه مؤخرا لدي ماريا".

وأوضح أن يوفنتوس عرض على دي ماريا التوقيع لمدة عام، على أن يتضمن العقد خيار التمديد لموسم إضافي.

وأشار رومانو إلى عدم حصول نادي السيدة العجوز على رد نهائي من لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق حتى الآن.