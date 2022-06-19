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ليفربول واليونايتد يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 09:24

ليفربول واليونايتد يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد
النجم الإسباني ماركو أسينسيو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني يحظى باهتمام كل من ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد في نهاية الموسم القادم، علمًا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

ورغم بداية أسينسيو بشكل أساسي مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إلا أنه تراجع شيئًا فشيئًا في ظل تألق البرازيلي رودريغو جويس.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليفربول يستعد لتحدي غريمه مانشستر يونايتد، على ضم أسينسيو صاحب الـ26 عامًا هذا الصيف.

ويسعى أسينسيو للحصول على ضمانات بشأن مشاركته أساسيًا سواء في ريال مدريد أو ناديه الجديد، حيث سيكون هذا هو العامل الرئيسي في اتخاذ قراره.

ويستمر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، في محاولة تعزيز هجوم الفريق، بعد اقتراب السنغالي ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ.

يشار إلى أن ليفربول تعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، مقابل 75 مليون يورو.

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#ريال مدريد
#ماركو أسينسيو
#مانشستر يونايتد
#ليفربول

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