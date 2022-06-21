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إنتر ميلان وروما يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 15:29

إنتر ميلان وروما يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد
النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني حظي باهتمام فريقين بارزين في الدوري الإيطالي، وقد أبديا اهتمامهما بالحصول على خدماته هذا الصيف.

وحسب ما نقله موقع "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مدافع ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، تلقى عرضين من إنتر ميلان وروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ناتشو مع الفريق الملكي في صيف 2023، وهناك شكوك كبيرة حول استمراره في "سانتياغو برنابيو" بعد نهاية عقده.

ومن الصعب أن يشارك ناتشو بانتظام في المباريات خلال الموسم المقبل، عقب تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر، قادما من تشيلسي، عبر صفقة مجانية.

وشارك ناتشو مع ريال مدريد في 42 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وأحرز 3 أهداف.

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#ريال مدريد
#ناتشو فيرنانديز
#إنتر ميلان
#روما

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