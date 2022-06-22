رئيس سان جيرمان يفجر مفاجأة بشأن زيدان!

أفادت تقارير صحفية بأن رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، تطرق إلى توجه فريقه للتعاقد مع مدرب نيس، كريستوف جالتير، وحول حقيقة المفاوضات مع زيدان.

وذكر الخليفي في حوار لصحيفة "لو باريزيان": "أحب زيدان، لقد كان لاعبًا رائعًا يتمتع بمكانة مذهلة".

وتابع "زيدان مدرب استثنائي توج بـ3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، لكن أؤكد أننا لم نتفاوض معه".

وشدد "نعلم أن زيدان محط اهتمام أندية ومنتخبات أخرى، لكننا لم نتحدث مع زيدان أبدا".

ولفت "عندما أقول نحن، أقصد سان جيرمان، أنا رئيس النادي، ولم أتحدث مع زيدان قط".

وأوضح "لقد اخترنا المدير الفني الذي سيكون الأفضل بالنسبة لوضع الفريق على الطريق الصحيح".

وأشار "لم نتوصل لاتفاق بشأن جالتير، حددنا قائمة مختصرة من المدربين، نتفاوض حاليًا مع نيس، وهذا ليس سرًا، نحترم نيس ورئيسه".

وبسؤاله بشأن غضب الجماهير بعد الاستقرار على جالتير، بعد الحلم بقدوم زيدان، علق "الحلم شيء والواقع شيء آخر".

ونوه "ربما يجب علينا تغيير شعارنا (حلم أكبر)، إنه جيد ولكن في هذه الأيام علينا أن نكون واقعيين أكثر من أي شيء آخر".

وأتم "لا نريد أن نكون لامعين بعد الآن، إننا في مرحلة نهاية البريق، لقد قمنا ببعض الأشياء الرائعة على مدار 11 عامًا، ويبقى الأهم كيف نتطور".