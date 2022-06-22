  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

رئيس سان جيرمان يفجر مفاجأة بشأن زيدان!

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 08:50

رئيس سان جيرمان يفجر مفاجأة بشأن زيدان!
الخليفي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، تطرق إلى توجه فريقه للتعاقد مع مدرب نيس، كريستوف جالتير، وحول حقيقة المفاوضات مع زيدان.

وذكر الخليفي في حوار لصحيفة "لو باريزيان": "أحب زيدان، لقد كان لاعبًا رائعًا يتمتع بمكانة مذهلة".

وتابع "زيدان مدرب استثنائي توج بـ3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، لكن أؤكد أننا لم نتفاوض معه".

وشدد "نعلم أن زيدان محط اهتمام أندية ومنتخبات أخرى، لكننا لم نتحدث مع زيدان أبدا".

ولفت "عندما أقول نحن، أقصد سان جيرمان، أنا رئيس النادي، ولم أتحدث مع زيدان قط".

وأوضح "لقد اخترنا المدير الفني الذي سيكون الأفضل بالنسبة لوضع الفريق على الطريق الصحيح".

وأشار "لم نتوصل لاتفاق بشأن جالتير، حددنا قائمة مختصرة من المدربين، نتفاوض حاليًا مع نيس، وهذا ليس سرًا، نحترم نيس ورئيسه".

وبسؤاله بشأن غضب الجماهير بعد الاستقرار على جالتير، بعد الحلم بقدوم زيدان، علق "الحلم شيء والواقع شيء آخر".

ونوه "ربما يجب علينا تغيير شعارنا (حلم أكبر)، إنه جيد ولكن في هذه الأيام علينا أن نكون واقعيين أكثر من أي شيء آخر".

وأتم "لا نريد أن نكون لامعين بعد الآن، إننا في مرحلة نهاية البريق، لقد قمنا ببعض الأشياء الرائعة على مدار 11 عامًا، ويبقى الأهم كيف نتطور".

بودكاست عرب 48

#ناصر الخليفي
#باريس سان جيرمان
#كريستوف جالتير
#زين الدين زيدان

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماني يبرر سبب انتقاله إلى بايرن ميونخ!
ماني يبرر سبب انتقاله إلى بايرن ميونخ!

2022-06-22

الخليفي يكشف سبب تعثر انتقال مبابي إلى ريال مدريد
الخليفي يكشف سبب تعثر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

2022-06-21

إنتر ميلان يتفق على التعاقد مع لوكاكو
إنتر ميلان يتفق على التعاقد مع لوكاكو

2022-06-21

الأكثر قراءة

استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

2022-06-21
استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

2022-06-21
تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

2022-06-21
حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

2022-06-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق الموجة الحارة

حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق الموجة الحارة

2022-06-21