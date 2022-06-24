مانشستر سيتي يقترب من إبرام صفقة جديدة

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من إبرام صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأورد موقع "ذا أثليتيك"، أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق شفهي مع ليدز يونايتد للتعاقد مع لاعب وسط إنجلترا، كالفين فيليبس، في صفقة دائمة.

وأضاف أن قيمة لصفقة تبلغ 42 مليون جنيه إسترليني دون حساب إضافات أخرى، على شكل مكافآت.

ويعتبر فيليبس من ألمع لاعبي الدوري الإنجليزي في مركز لاعب الوسط المتأخر، وساهم في نجاة الفريق من الهبوط إلى دوري الـ"تشامبيونشيب" الموسم الماضي.

ويعتبر فيليبس من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت، ووصل معه إلى نهائي كأس أوروبا العام الماضي، لكنه تلقى انتقادات في الآونة الأخيرة، بسبب أدائه المتواضع في دوري الأمم الأوروبية.