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برشلونة يتخذ قراره بشأن صلاح

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 20:38

برشلونة يتخذ قراره بشأن صلاح
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني اتخذ قراره بشأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعدما ارتبط بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسباني، فإن ليفربول بات مستعدا لبيع صلاح الآن هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أغرت ريال مدريد بدراسة هذه الصفقة.

أما عن موقف برشلونة فقد أكدت الصحيفة الإسبانية أن "النادي الكاتالوني كان على اتصال مع ممثلي صلاح خلال الأشهر الأخيرة، كما حصل مؤخرًا على معلومات بأن اللاعب المصري أصبح متاحا في الميركاتو الجاري".

وأوضحت سبورت أن برشلونة رفض فكرة العودة إلى صفقة صلاح "بسبب اتفاقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ".

ويطلب صلاح الحصول على 400-450 ألف استرليني أسبوعيًا للتوقيع على عقد جديد مع الريدز.

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#برشلونة
#ليفربول
#محمد صلاح
#ريال مدريد
#روبرت ليفاندوفسكي

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