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تشيلسي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 09:02

تشيلسي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هذا الصيف.

ورجحت تقارير سابقة رحيل كريستيانو عن "الشياطين الحمر" في الميركاتو الصيفي، حيث ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن تود بويلي مالك تشيلسي، عقد اجتماعًا مع خورخي مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة، أن وضع رونالدو واحتمالية انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف كانت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان تشيلسي سيتعاقد مع رونالدو أم لا.

ويمتد تعاقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم المقبل.

كانت تقارير صحفية قد أكدت امتعاض كريستيانو رونالدو، من عدم إتمام مانشستر يونايتد لأي صفقة كبرى حتى الآن.

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#تشيلسي
#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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