ريال مدريد لا يفكر في ضم صلاح

أفادت تقارير صحفية بأن مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، لا زال محط جدل مع ليفربول الإنجليزي.

وتطرقت تقارير سابقة إلى نية ليفربول الاستغناء عن خدمات صلاح في الميركاتو الصيفي الجاري في حال حصوله على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يدرس صفقة صلاح، عقب الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال ماريو كورتيجانا، الصحافي الشهير بصحيفة "ماركا" لبرنامج "جول" الإسباني "وفقا لمعلوماتي، فإن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع صلاح".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وزعمت تقارير أن المفاوضات بين صلاح وليفربول وصلت إلى مرحلة معقدة، في ظل مطالبة اللاعب براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف إسترليني.