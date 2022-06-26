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 غاريث بيل ينتقل إلى وجهة مفاجئة!

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 09:00

 غاريث بيل ينتقل إلى وجهة مفاجئة!
النجم الويلزي غاريث بيل (Gettyimages)
عرب ٤٨

انتقل النجم الويلزي، غاريث بيل، بشكل رسمي إلى فريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي، وذلك في صفقة انتقال حر.

وأرفق بيل فيديو له وهو يرتدي قميص الفريق الأميركي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعلن أنه أصبح لاعبا جديدا للفريق.

وعلق بيل، قائلًا "أراكم قريبًا.. لوس أنجلوس".

وأفادت تقارير صحفية، بأن عقد بيل مع لوس أنجلوس سيمتد حتى حزيران/يونيو 2023، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وسعى بيل لخوض تجربة أخرى بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، من أجل الاستعداد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر 2022.

وخلال السنوات الـ9 التي قضاها بيل في إسبانيا، فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة إلى 3 ألقاب في الليغا برصيد 106 أهداف في 258 مباراة.

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#غاريث بيل
#لوس أنجلوس
#الدوري الأميركي

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