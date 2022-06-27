إنتر ميلان يتفق على ضم نجم فيورنتينا

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان اتفق على التعاقد مع أحد نجوم فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأورد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن الإنتر سيجمع نحو 70 مليون يورو، من صفقة بيع ميلان سكرينيار المتوقع انضمامه لباريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع أن إنتر ميلان، بجانب تحديده للبرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، كهدف خلال هذا الصيف، فإنه سيضم أيضًا الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، لاعب فيورنتينا.

وأوضح أن إنتر دخل في مفاوضات متقدمة للغاية مع اللاعب ووكيل أعماله، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بانضمام ميلينكوفيتش للفريق، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وسيحصل ميلينكوفيتش على مليوني يورو كراتب سنوي، بالإضافة إلى المكافآت.

ومنح وكيل اللاعب، فالي رمضاني، إنتر ميلان وعدا بأن قيمة المدافع، لن تتخطى حاجز الـ15 مليون يورو.