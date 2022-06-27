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يوفنتوس يقترب من التعاقد مع دي ماريا

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 17:25

يوفنتوس يقترب من التعاقد مع دي ماريا
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، اقترب من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن صفقة انتقال دي ماريا إلى اليوفي وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأضافت الصحيفة أن بعض المقربين من لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، أكدوا اقترابه من الانضمام للبيانكونيري، حيث صرح أحدهم قائلا "نحن نتحدث عن التفاصيل الأخيرة.. وننتظر من مسؤولي يوفنتوس أن يعطونا موافقتهم على بعض الأشياء".

ومن المرتقب أن يوقع النجم الأرجنتيني على عقد لمدة عام واحد، فيما سيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي، بعد انضمامه لصفوف السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، إثر انتهاء عقده مع سان جيرمان.

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#أنخيل دي ماريا
#باريس سان جيرمان
#يوفنتوس

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