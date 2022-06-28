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تشيلسي يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 09:35

تشيلسي يسعى لضم نجم مانشستر سيتي
النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي يستهدف خطف أحد نجوم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث تشيلسي عن تعزيز هجومه لتعويض رحيل البلجيكي، روميلو لوكاكو، إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "تشيلسي يستعد لتقديم عرض جديد لضم سترلينغ، بعد أن رفض مانشستر سيتي العرض الافتتاحي المقدم من البلوز".

وأضاف رومانو، أن تشيلسي تواصل بالفعل مع سترلينغ، وتحدث معه حول شروطه الشخصية، وهناك اتفاق شبه مبدئي بين الطرفين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سترلينغ مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم المقبل، وهناك ترحيب من جانب السيتي بشأن عملية رحيله.

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#مانشستر سيتي
#رحيم سترلينغ
#تشيلسي

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