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ليفاندوفسكي يتلقى وعدا من لابورتا بضمه إلى برشلونة

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 18:18

ليفاندوفسكي يتلقى وعدا من لابورتا بضمه إلى برشلونة
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، تلقى وعدا من رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، خلال مكالمة هاتفية بينهما بضمه إلى صفوف الفريق.

وأوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن لابورتا تحدث الأسبوع الماضي مع ليفاندوفسكي ووكيله بيني زهافي الذي تربطه به علاقة جيدة، لطمأنتهم ومطالبة اللاعب بالصبر.

وأشارت إلى أن لابورتا أكد لليفاندوفسكي أنه الهدف الكبير للفريق هذا الصيف، وأنه سيبذل كل ما لديه لحسم الصفقة وإقناع بايرن ميونخ بعرض جيد.

وأوضحت الصحيفة أن "ليفاندوفسكي أبلغ لابورتا أنه يريد حسم الصفقة قبل 12 تموز/يوليو، وهو موعد عودته لتدريبات بايرن ميونخ استعدادا للموسم الجديد".

وتابعت "سبورت": "بالنسبة لبرشلونة وتشافي سيكون من المثالي أن يتواجد ليفاندوفسكي في الفترة التحضيرية لبرشلونة، لكن سيكون من الصعب جدا إقناع بايرن ميونخ الذي لا يريد التنازل عن مطالبه المالية".

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#خوان لابورتا
#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#برشلونة

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