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هازارد أمام فرصة أخيرة مع ريال مدريد

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 09:25

هازارد أمام فرصة أخيرة مع ريال مدريد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد، أمام فرصة أخيرة رفقة فريقه ريال مدريد الإسباني من أجل استعادة الثقة في الموسم القادم.

وتعرض هازارد لإصابات متتالية منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، ولم يستطع ترك أي بصمة مع الميرنغي.

ووفقا لصحيفة "سبورت 1" الألمانية، فإن الموسم الجديد سيكون الفرصة الأخيرة لهازارد داخل سانتياغو برنابيو، بعد 3 مواسم مخيبة للآمال بسبب الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني.

وقد يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، على هازارد في صناعة الألعاب، خاصة مع شغل الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريغو، لمركزي الجناح.

ويرتبط نجم تشيلسي السابق بعقد مع الريال حتى صيف 2024، وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى البريمييرليغ، من بوابة البلوز أو آرسنال.

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#ريال مدريد
#إيدين هازارد
#كارلو أنشيلوتي

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