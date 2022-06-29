برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قدم عرضا أخيرا للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الماضي، ما جلب اهتمام برشلونة وتقديم أكثر من عرض لضمه، إلا أن بايرن رد عليها بالرفض.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الفريق الكاتالوني بصدد تقديم عرض جديد من أجل إقناع نظيره الألماني بقبوله.

وأشارت إلى أن البارسا ينوي زيادة العرض إلى 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية، عبر دفع 45 مليون يورو نقدا، مع تبقي 5 ملايين أخرى تدفع حال تحقيق بعض الأهداف والشروط.

من جانبها، أكدت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن برشلونة سيتقدم بعرضه الأخير ولا ينوي العودة بعدها لطاولة المفاوضات حال رفضه.

ومن المحتمل بيع البارسا للاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ لمانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو، مما ينعش خزائنه لتمويل صفقة ليفاندوفسكي المنتظرة.