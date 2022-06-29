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ماذا طلب كريستيانو من مانشستر يونايتد؟

تاريخ النشر: 29/06/2022 - 20:35

ماذا طلب كريستيانو من مانشستر يونايتد؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، طلب من فريقه أن يكون طموحا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء طلب كريستيانو بعدما رجحت تقارير سابقة بإمكانية رحيله عن صفوف "الشياطين الحمر" خلال الميركاتو الجاري.

وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن مستقبل رونالدو في "أولد ترافورد" بات غير واضح بعد وصول المدرب الجديد إريك تين هاج.

ويستعد المدرب الهولندي لتنفيذ أسلوب كرة قدم جديد وجريء، شهد الكثير من النجاح مع أياكس، ويقال إن رونالدو (37 عاما) يحب تين هاج، ومعجب بأسلوبه التكتيكي.

ومع ذلك، فإن المهاجم البرتغالي ليس سعيدا على الإطلاق، من نشاط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يقم مانشستر يونايتد بصفقة واحدة حتى الآن، رغم إجراء محادثات مع برشلونة بشأن فرينكي دي يونغ منذ عدة أسابيع.

ويحاول مانشستر يونايتد أيضا، التعاقد مع الظهير الأيسر تيريل مالاسيا من فينورد، وهو الذي كان على وشك الانضمام إلى ليون مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

لكن رونالدو يريد من يونايتد أن يبذل قصارى جهده للتعاقدات "الطموحة" بينما يحاول الفريق العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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