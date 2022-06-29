ما سبب توجه زيدان إلى قطر؟

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب توجه مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، زين الدين زيدان، إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، الثلاثاء.

وربطت تقارير سابقة زيدان بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أبدت إدارة الفريق رغبتها في التعاقد معه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ونفى رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، مؤخرا حدوث أي مفاوضات مع زيدان، وأكد أن المدرب الجديد سيكون الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني السابق لفريق نيس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان سافر هذه المرة إلى قطر، لزيارة والديه المقيمين هناك، وليس من أجل التفاوض على تولي تدريب سان جيرمان.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن أمير قطر (مالك النادي) يحلم برؤية زيدان يقود باريس سان جيرمان في وجود كيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان حقق أحد مطالب زيدان الأولية بالفعل، وفتح الباب أمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرحيل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا على زيدان عقدا مدته 3 مواسم، مقابل 25 مليون يورو في الموسم الواحد، مع تعهدهم بالموافقة على رحيله إذا تلقى عرضا لتولي تدريب منتخب فرنسا.