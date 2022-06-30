الدوري المصري: خسارة ثانية للنادي الأهلي

مُني النادي الأهلي بخسارته الثانية هذا الموسم بسقوطه أمام سموحة 2 - 3 في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل لسموحة مروان حمدي (9 و46) مقتسما ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، والمغربي عبد الكبير الوادي (45)، وقلص الفارق للأهلي طاهر محمد طاهر (59) والبديل حسام حسن (90 + 4).

وتجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث ليتسع الفارق مع الزمالك حامل اللقب والمتصدر برصيد 51 نقطة، ووصيفه بيراميدز برصيد 49 نقطة، لكن الأهلي لا يزال يملك ثلاث مباريات مؤجلة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

وبادر الأهلي بالضغط الهجومي آملا في هدف مبكر، وسدد محمد شريف كرة من داخل منطقة الجزاء علت عارضة الهاني سليمان.

ومن خطأ في التمرير لرامي ربيعة في منتصف ملعب الأهلي، استخلص الوادي الكرة ومررها لمروان، راوغ محمد هاني وسدد على يمين محمد الشناوي محرزا هدف التقدم لسموحة (9).

وانتفض لاعبو الأهلي بعد التأخر بهدف، سعيا لإدراك التعادل، وحول شريف عرضية هاني رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وشكلت الهجمات المرتدة لسموحة خطورة على مرمى الأهلي نظرا للمساحات التي خلفها الاندفاع الهجومي للاعبيه، وكاد المنفرد حسين فيصل يضيف هدفا ثانيا، بعدما تسلم عرضية مروان طالت منه وسيطر عليها الشناوي.

وأنقذ القائم الايسر لمرمى الهاني فرصة هدف مؤكد للأهلي بتصديه لتسديدة شريف وهو في حلق المرمى.

ومن خطأ ثان في التمرير لربيعة، استخلص مصطفى الخواجة الكرة ومرر للوادي انفرد وسدد داخل الشباك محرزا الهدف الثاني (45). ورد محمد مجدي "افشه" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايسر.

وواصل لاعبو الأهلي مسلسل أخطاء التمرير في وسط الملعب، وخطف مروان الكرة من كوكا وتوغل في دفاع الأحمر مراوغا هاني، وسدد على يمين الشناوي محرزا الهدف الثالث (46).

ونزل لاعبو الأهلي في الشوط الثاني مصممين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونجحوا سريعا في تقليص الفارق بعد سلسلة من التمريرات داخل منطقة جزاء سموحة عندما أرسل البديل حسين الشحات عرضية حولها طاهر رأسية على يمين الهاني محرزا هدف تقليص الفارق (59).

ومع مرور الوقت وضح الإجهاد على لاعبي الأهلي وأهدر مروان فرصة زيادة غلته من الأهداف، بعدما انفرد وسدد كرة علت عارضة الشناوي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مرر وليد سليمان عرضية حولها حسام على يسار الهاني سليمان، وفي نهاية المباراة تلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي البطاقة الحمراء للاعتراض على حكم المباراة. وابتعد بيراميدز بوصافة الدوري بفوز صعب على ضيفه انبي بهدف نظيف.

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة 84 لتسجيل هدف الفوز عن طريق البديل البوركينابي إيريك تراوري، رافعا رصيد فريقه إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما تلقى انبي الخسارة الثانية تواليا بقيادة مدربه الجديد البرازيلي غورفان فييرا خلفا لحلمي طولان المقال بالتراضي.