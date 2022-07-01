تشيلسي يستهدف ضم مدافع مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي، ناثان آكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر اللاعب الهولندي هدفا للمدرب الألماني، توماس توخيل، بعد رحيل مواطنه أنطونيو روديغر إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وتطرقت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى صعوبة استعادة "البلوز" للاعبه الأسبق بثمن زهيد، في ظل رغبة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الإبقاء على اللاعب داخل ملعب الاتحاد.

وأشارت إلى أن مان سيتي لا يخطط لبيع آكي، الذي انضم إليه من بورنموث الإنجليزي قبل عامين مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك في الوقت الذي حاول فيه نادي نيوكاسل يونايتد التعاقد مع صاحب الـ27 عاما مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بناء على رغبة المدرب إيدي هاو.

ولا يريد المدرب الإسباني بيب غوارديولا خلق ثغرة دفاعية بالتخلي عن آكي، حيث سيتبقى لديه 3 لاعبين فقط في قلب الدفاع حال بيعه للنادي اللندني.