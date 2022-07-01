نجم ريال مدريد يعود إلى رادار ميلان

أفادت تقارير صحفية بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحظي نجم الفريق الملكي، داني سيبايوس، باهتمام ميلان قبل بضعة شهور لكن لم تتطور المفاوضات وتوقفت لفترة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميلان استأنف اهتمامه بلاعب خط الوسط (25 عاما).

ولا يزال مستقبل سيبايوس مجهولا حتى الآن، حيث صرح مؤخرًا أنه سيلتقي مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قبل الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسيتخذ قراره النهائي.

وسيكون من الصعب على سيبايوس المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد في الموسم الجديد، لا سيما بعد التعاقد مع أوريلين تشواميني من صفوف موناكو الفرنسي هذا الصيف.

ولن يقبل داني سيبايوس بالجلوس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة، من أجل التواجد مع المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم هذا العام.

ويُقدر ريال مدريد قيمة سيبايوس لبيعه ما بين 15 و20 مليون يورو، وهو رقم لم يتقدم به أي ناد من المهتمين بضمه، وبجانب ميلان يوجد ريال بيتيس فريق اللاعب السابق الذي يحاول استعادته من جديد.