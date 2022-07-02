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ماذا قال كلوب بعد تجديد عقد صلاح؟

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 10:18

ماذا قال كلوب بعد تجديد عقد صلاح؟
صلاح وكلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أكد أن تجديد عقد النجم المصري، محمد صلاح، يعتبر أفضل قرار للاعب والفريق أيضا.

ومدد "الريدز" عقد صلاح حتى 2025، حسب ما أعلن الفريق أمس في بيان عبر موقعه الرسمي.

وذكر كلوب في تصريحات لموقع الفريق "هذه لحظة خاصة لجماهيرنا تزيد استمتاعهم بعطلة نهاية الأسبوع، أنا متأكد من أنه ستكون هناك بعض الاحتفالات بهذه الأخبار".

وأضاف "أنا مسرور حقا، وسعيد للغاية، إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له أيضًا، أعتقد أنه ينتمي إلينا، هذا هو ناديه الآن".

وتابع "بالطبع لقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن هذا جيد تماما وأفضل الأشياء تستحق الانتظار دائما، صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن يكون هناك أشياء يجب ترتيبها عندما تكون في مستواه، الفضل الكبير يعود لجوليان وارد ومايك جوردون لتوجيهنا".

وزاد الألماني "ليس لدي شك في أن أفضل سنوات صلاح ستأتي، وهذا يقول شيئا ما، لأن المواسم الخمس الأولى هنا كانت أسطورية، من ناحية اللياقة البدنية إنه مثل آلة، ولا يصدق، يعمل بجد ويحصل على المكافأة، تزداد قدرته ومستوى مهاراته كل موسم".

وأتم "إنه محبوب من زملائه بالفريق، ونحن كمدربين نعلم أننا نعمل مع شخص مميز، والجماهير تناديه بالملك، لذلك هذا رائع جدًا، إنها أخبار رائعة، وهذا يجعلني أبتسم وأنا أفكر في ذلك، يبقى معنا لفترة أطول وهذا يعني أنه يمكننا تحقيق المزيد معا".

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#محمد صلاح
#يورغن كلوب
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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