بايرن ميونخ ينضم لسباق التعاقد مع دي ليخت

ذكرت تقارير صحفية أن فريق بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، ماتياس دي ليخت، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحظي دي ليخت باهتمام عدة فرق أوروبية بارزة بينها تشيلسي الإنجليزي.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن الفريق البافاري أحدث المنضمين لسباق التعاقد مع دي ليخت.

وأشارت إلى تواصل النادي الألماني مع يوفنتوس في الأيام الماضية للاستفسار بشأن مدى إمكانية جلب الدولي الهولندي لملعب "أليانز أرينا".

يأتي ذلك بعدما كان دي ليخت أحد أبرز أهداف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، على مدار السنوات الماضية، قبل أن يصبح متاحا هذا الصيف.

ويحتاج بايرن ميونخ لمدافع جديد بعد رحيل نيكلا سولي بنهاية الموسم الماضي، ومن قبله ديفيد ألابا دون جلب بديل لهما حتى الآن.