كيف أجبر محمد صلاح فريقه على تلبية مطالبه؟

أفادت تقارير صحفية بأن النجم المصري، محمد صلاح، أجبر فريقه ليفربول الإنجليزي على تلبية مطالبه لقاء عدم انتقاله إلى صفوف تشيلسي.

ومدد صلاح عقده مع "الريدز" لغاية 2025، وسط تضارب حول راتبه الأسبوعي حيث قالت تقارير إنه سيحصل على 350 ألف إسترليني، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن صلاح كان مستعدا للعودة إلى تشيلسي، قبل أن يوافق ليفربول على منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تود بولي، مالك "البلوز"، كان يخطط لضم صلاح، عندما توقفت مفاوضات التجديد بشأن العقد الجديد مع ليفربول.

وأوضحت أن مسألة العودة إلى تشيلسي كانت أساسية في تراجع مالكي ليفربول عن موقفهم، والموافقة على طلبات صلاح بشأن الراتب.

وذكرت أن صلاح أبلغ مجموعة "فينواي الرياضية" المالكة لليفربول، عبر وكيله رامي عباس، أنه سيفكر في العودة إلى "ستامفورد بريدج".

وأشارت "ذا صن" إلى أن ليفربول كان مستعدا للتخلي عن صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بدلا من السماح له بالمغادرة مجانا في الصيف المقبل.

لكن أدرك مالكو ليفربول أن السماح بانتقال صلاح إلى أحد المنافسين، عقب بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، سيجعل الأمور تسوء بشكل كبير.