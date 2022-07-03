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نابولي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 17:06

نابولي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نابولي الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتسابق العديد من الفرق على ضم كريستيانو بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه هذا الصيف، كي يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نابولي انضم إلى الفرق الراغبة في الحصول على خدمات كريستيانو هذا الصيف.

وسبق أن خاض رونالدو تجربة لمدة 3 سنوات في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس ونجح في حصد لقب البطولة في أول موسمين مع السيدة العجوز.

يذكر أن نابولي سيشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، الأمر الذي يبحث صاروخ ماديرا للحفاظ على صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين في البطولة.

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#نابولي
#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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