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آرسنال يتعاقد مع البرازيلي جيسوس

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 17:23

آرسنال يتعاقد مع البرازيلي جيسوس
النجم البرازيلي غابرييل جيسوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد فريق آرسنال الإنجليزي بشكل رسمي اليوم، الإثنين، مع مهاجم مانشستر سيتي، البرازيلي غابرييل جيسوس، وذلك بعقد طويل الأمد.

وأتم جيسوس إجراءات انتقاله إلى صفوف "المدفعجية"، وهو يستعد لخوض الفترة التحضيرية مع الفريق.

وخاض جيسوس 236 مباراة مع الفريق السماوي على مدار 5 مواسم، وأحرز 95 هدفا.

ومن المقرر أن يرتدي جيسوس القميص رقم 9 مع آرسنال.

من جانبها قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن عقد جيسوس مع آرسنال مدته 5 سنوات، وحُسمت صفقة انتقاله من مانشستر سيتي نظير 45 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر سيتي تعاقد مع الثنائي إيرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز في خط الهجوم ما فتح الباب أمام رحيل جيسوس هذا الصيف.

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#آرسنال
#غابرييل جيسوس
#مانشستر سيتي

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