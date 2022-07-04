كريستيانو يتخذ خطوة جديدة نحو الرحيل عن اليونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أرجأ انضمامه إلى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي التحضيرية للموسم الكروي القادم.

وكان كريستيانو قد طلب من فريقه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كريستيانو أبلغ فريقه بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل اليونايتد هذا المبرر.

ومن المقرر أن يتدرب يونايتد تحت قيادة مديره الفني الجديد، الهولندي إريك تين هاج، لعدة أيام، قبل انطلاقه في جولة صيفية لمدة 16 يوما، في تايلاند وأستراليا.

وقالت تقارير مؤخرا إن يونايتد أبلغ رونالدو، بضرورة التواجد في فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما قدم النجم البرتغالي طلب الرحيل.

كما أكدت الإدارة أن نجمها الأول ليس معروضا للبيع.