  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كريستيانو يتخذ خطوة جديدة نحو الرحيل عن اليونايتد

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 17:33

كريستيانو يتخذ خطوة جديدة نحو الرحيل عن اليونايتد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أرجأ انضمامه إلى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي التحضيرية للموسم الكروي القادم.

وكان كريستيانو قد طلب من فريقه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كريستيانو أبلغ فريقه بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل اليونايتد هذا المبرر.

ومن المقرر أن يتدرب يونايتد تحت قيادة مديره الفني الجديد، الهولندي إريك تين هاج، لعدة أيام، قبل انطلاقه في جولة صيفية لمدة 16 يوما، في تايلاند وأستراليا.

وقالت تقارير مؤخرا إن يونايتد أبلغ رونالدو، بضرورة التواجد في فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما قدم النجم البرتغالي طلب الرحيل.

كما أكدت الإدارة أن نجمها الأول ليس معروضا للبيع.

بودكاست عرب 48

#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

آرسنال يتعاقد مع البرازيلي جيسوس
آرسنال يتعاقد مع البرازيلي جيسوس

2022-07-04

مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بايرن ميونخ
مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

2022-07-04

مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو

2022-07-04

الأكثر قراءة

إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة

إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة

2022-07-03
تسرّب الغاز بالعقبة: إعلان السبب الرئيسيّ للحادث وإنهاء خدمات مديرين ومسؤولين

تسرّب الغاز بالعقبة: إعلان السبب الرئيسيّ للحادث وإنهاء خدمات مديرين ومسؤولين

2022-07-03
حالة الطقس: أجواء حارة

حالة الطقس: أجواء حارة

2022-07-03
الاحتلال: إسرائيل تفحص الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة بحضور الأميركيين

الاحتلال: إسرائيل تفحص الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة بحضور الأميركيين

2022-07-03
المستوطن قاتل الشهيد حرب يعيد تمثيل الجريمة

المستوطن قاتل الشهيد حرب يعيد تمثيل الجريمة

2022-07-03