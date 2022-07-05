ريال مدريد يتخلص من أحد نجومه

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد الإسباني استغنى عن مهاجمه، الصربي لوكا يوفيتش، بشكل مجاني لصالح فيورنتينا الإيطالي.

وكان من المقرر أن ينتقل يوفيتش إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة، قبل أن يتمكن الأخير من الحصول على موافقة ريال مدريد على التعاقد معه بشكل نهائي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الفريق الملكي وافق على رحيل يوفيتش إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر، على أن يصل إلى فلورنسا هذا الأسبوع.

وأضاف التقرير، أن يوفيتش سيتواجد في فلورنسا يوم السبت المقبل، وسيوقع عقدًا لمدة عامين.

وسيحصل يوفيتش على تعويضات من ريال مدريد، بينما يتقاضى راتبًا قيمته 2.5 مليون يورو لكل موسم في فلورنسا حتى عام 2024.

ويملك فيورنتينا خيارًا لتمديد عقد المهاجم الصربي لمدة عامين آخرين، مقابل 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيملك 50% من أي صفقة بيع مستقبلية ليوفيتش خلال أول موسمين.

وانضم يوفيتش إلى ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 65 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه، حيث سجل 3 أهداف فقط في 47 مباراة.