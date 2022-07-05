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ريال مدريد يسعى لتحصين ميليتاو بمليار يورو

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 18:18

ريال مدريد يسعى لتحصين ميليتاو بمليار يورو
اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد الإسباني يستهدف تمديد عقد مدافعه، إيدير ميليتاو، قبل بدء الفترة التحضيرية لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لحسم تجديد عقد اللاعب، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عنه هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة "ستستمر علاقة ميليتاو مع ريال مدريد حتى 2028، أي 3 سنوات أكثر ما ينص عليه عقده الحالي، وسيكون الشرط الجزائي في العقد مليار يورو".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين في ريال مدريد راضون جدا عن أداء ميليتاو، والذي كان أكثر لاعب مشاركة في عدد دقائق خلال الموسم المنتهي ب(4.496) دقيقة، وسجل هدفين وصنع 3 أخرى.

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#ريال مدريد
#إيدير ميليتاو

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