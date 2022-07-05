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مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته الصيفية

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 18:09

مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته الصيفية
اللاعب الهولندي تيريل مالاسيا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم لاعب فينورد، تيريل مالاسيا، وذلك بعقد يمتد لغاية عام 2026.

وجاء في بيان لليونايتد "يسر النادي الإعلان عن انضمام تيريل مالاسيا للنادي، بعدما وقع عقدا حتى حزيران/يونيو 2026، مع الخيار التمديد لعام آخر".

وأضاف "خاض الظهير الهولندي 136 مباراة مع فينورد، ومثل منتخب بلاده على كل المستويات من تحت 16 عامًا حتى المنتخب الأول، وخاض خمس مباريات دولية".

من جانبه قال مالاسيا "الانضمام إلى مانشستر يونايتد يعد شعورًا رائعًا. إنه فصل جديد في مسيرتي، حيث سألعب في دوري جديد مع زملاء جدد وتحت قيادة مدرب رائع".

وأضاف "أعرف قدرات تين هاج وما يطلبه من اللاعبين، من خلال اللعب ضد الفرق التي دربها في الدوري الهولندي".

واختتم "أعلم أنني ما زلت شابًا وسأستمر في التطور.. أعد جماهير مانشستر يونايتد بتقديم كل ما لدي على أرض الملعب في كل مرة أرتدي خلالها القميص الأحمر، وسأكون دائمًا ممتنًا لفينورد بسبب ما قدمه لي ولعائلتي".

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#مانشستر يونايتد
#تيريل مالاسيا
#فينورد

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