أنس جابر: تمكنت من فك نحس العرب في ويمبلدون

أفادت تقارير صحفية بأن التونسية، أنس جابر، علقت بعد تأهلها إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

وستلاقي أنس جابر نظيرتها الألمانية تاتينا ماريا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وذكرت جابر في تصريحات صحافية "أتمنى الاستمرار في طريقي، مواجهة ماري بوزكوفا كانت صعبة".

وتابعت "لكني سعيدة للغاية بعد اللعب بشكل أفضل في المجموعتين الثانية والثالثة".

ونوهت "بلوغ نصف النهائي، يعني الكثير بالنسبة لي. كنت أرغب في الوصول إلى هذه المرحلة منذ فترة طويلة".

وأوضحت "كنت أتحدث قليلا مع هشام أرازي، وأخبرني أن العرب دائما يخسرون في ربع النهائي، وقد سئم من ذلك، وتمنى كسر هذا النحس".

وشددت "قلت له سأحاول فك النحس، وبالفعل هشام أرازي كان سعيدا بعد اللقاء، وقدم لي التهنئة".

وأتم "بلوغ نصف النهائي يجعلني سعيدة، لكن أشعر بالاستياء لعدم وجود نقاط، اللاعبات يصلن هذا الدور المتقدم بعد جهد كبير".