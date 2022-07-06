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إبراهيموفيتش يحسم مصيره مع ميلان

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 08:37

إبراهيموفيتش يحسم مصيره مع ميلان
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، حسم مصيره مع فريقه آيه سي ميلان الإيطالي.

وأتم إبراهيموفيتش عقده مع ميلان في حزيران/يونيو الماضي، وبإمكانه الرحيل بشكل مجاني هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إبراهيموفيتش لن يعتزل هذا الصيف، وسيوقع عقدا جديدا مع ميلان.

وأضاف التقرير، أن إبراهيموفيتش الذي سيبلغ عامه الـ41 في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، سيوقع مع ميلان حتى صيف 2023.

وأشار إلى أن النجم السويدي سيحصل على راتب سنوي، قد يصل إلى 1.5 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات.

يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب لمدة 6 أو 7 أشهر.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان بالموسم المنصرم، بعد منافسة شرسة مع الغريم إنتر.

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#زلاتان إبراهيموفيتش
#ميلان

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