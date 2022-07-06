إنتر ميلان يتراجع عن ضم ديبالا

أفادت تقارير صحفية بأن إنتر ميلان الإيطالي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل ديبالا عن صفوف يوفنتوس بعد نهاية عقده في نهاية الموسم المنصرم، قبل أن يعلن الفريق رحيله بشكل مجاني، وقد ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى إنتر ميلان.

وذكر المدير التنفيذي للإنتر، بيبي ماروتا، في تصريحات لموقع "فوتبول إيطاليا"، أن "ديبالا واحد من بين العديد من اللاعبين المتاحين مجانا".

وأضاف "لم أر الكثير من اللاعبين المميزين متاحين بهذا العدد مجانًا من قبل، وهذا يثبت أن كرة القدم تتغير، وهناك حاجة لمزيد من الشجاعة على مستوى الشباب".

وتابع "ديبالا ما زال متاحا، وأمامنا فرصة لضمه، لكننا على ما يرام في الهجوم الآن، مع لاعبين مميزين سيحتاج المدرب إلى إدارتهم بأفضل طريقة، حتى لو كانت لدي علاقة قوية مع ديبالا".

جدير بالذكر أن اسم ديبالا ارتبط أيضًا بالانتقال لتوتنهام وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.