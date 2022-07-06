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بايرن ميونخ يوجه إنذارا أخيرا إلى برشلونة

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 19:04

بايرن ميونخ يوجه إنذارا أخيرا إلى برشلونة
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني تلقى إنذارا أخيرا من بايرن ميونخ الألماني بشأن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف عام 2023.

وأبدى ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن بايرن ميونخ اشترط أن يدفع برشلونة، 50 مليون يورو مقدما، إذا أراد التعاقد مع ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ يرفض دفع الصفقة على أقساط أو دفع 40 مليون يورو مقدما بالإضافة إلى متغيرات، لأنه يعتقد أن برشلونة قد يفلس خلال عام أو عامين.

وأوضحت "ماركا" أن بايرن ميونخ لديه العديد من الشكوك حول الوضع الحالي لاقتصاد برشلونة، لذا يتمسك بالحصول على كل أموال الصفقة مقدما.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#برشلونة

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