تعاقد مع كيسي: برشلونة يبحث عن لاعبين

أعرب رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، عن رغبة فريقه بالتعاقد مع لاعبين يريدون حقا اللعب لصالح النادي الكاتالوني، وذلك بعد الإعلان عن صفقة الإيفواري فرانك كيسي، أمس الأربعاء.

وفتح برشلونة، الذي يئن تحت وطأة أزمات مالية عميقة، سوق انتقالاته الصيفية بالتعاقد مع كيسي، لاعب ميلان، وأندريس كريستينسن، مدافع تشيلسي بالمجان.

وصرح لابورتا في مؤتمر تقديم كيسي أن الفريق يبحث عن المزيد من اللاعبين الذين يريدون حقا اللعب لبرشلونة.

ويواجه برشلونة المقيد بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد.

وأوضح لابورتا في المؤتمر الصحفي أنه "لا أستطيع تحديد عدد التعاقدات الأخرى التي سنكون قادرين على القيام بها، نحن بحاجة لتفعيل الإجراءات التي تم إقرارها الشهر الماضي لتحسين الوضع المالي للنادي".