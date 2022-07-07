  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تعاقد مع كيسي: برشلونة يبحث عن لاعبين

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 09:21

تعاقد مع كيسي: برشلونة يبحث عن لاعبين
كيسي يتسلم قميص برشلونة (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعرب رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، عن رغبة فريقه بالتعاقد مع لاعبين يريدون حقا اللعب لصالح النادي الكاتالوني، وذلك بعد الإعلان عن صفقة الإيفواري فرانك كيسي، أمس الأربعاء.

وفتح برشلونة، الذي يئن تحت وطأة أزمات مالية عميقة، سوق انتقالاته الصيفية بالتعاقد مع كيسي، لاعب ميلان، وأندريس كريستينسن، مدافع تشيلسي بالمجان.

وصرح لابورتا في مؤتمر تقديم كيسي أن الفريق يبحث عن المزيد من اللاعبين الذين يريدون حقا اللعب لبرشلونة.

ويواجه برشلونة المقيد بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد.

وأوضح لابورتا في المؤتمر الصحفي أنه "لا أستطيع تحديد عدد التعاقدات الأخرى التي سنكون قادرين على القيام بها، نحن بحاجة لتفعيل الإجراءات التي تم إقرارها الشهر الماضي لتحسين الوضع المالي للنادي".

بودكاست عرب 48

#رياضة
#كرة قدم
#برشلونة
#فرانك كيسي
#جوان لابورتا

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دنيز أرتان تحصل على الميدالية الذهبية في سباق سباحة حرة
دنيز أرتان تحصل على الميدالية الذهبية في سباق سباحة حرة

2022-07-07

أنس جابر: تمكنت من فك نحس العرب في ويمبلدون
أنس جابر: تمكنت من فك نحس العرب في ويمبلدون

2022-07-06

بايرن ميونخ يوجه إنذارا أخيرا إلى برشلونة
بايرن ميونخ يوجه إنذارا أخيرا إلى برشلونة

2022-07-06

الأكثر قراءة

شهيد في جنين و42 معتقلا بالضفة

شهيد في جنين و42 معتقلا بالضفة

2022-07-06
محاكمة نتنياهو: سارة طالبت ميلتشين بإهدائها خاتما وقلادة ثمنهما 2000 دولار

محاكمة نتنياهو: سارة طالبت ميلتشين بإهدائها خاتما وقلادة ثمنهما 2000 دولار

2022-07-06
شكوى ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية: تتواطأ مع

شكوى ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية: تتواطأ مع "الأبارتهايد"

2022-07-06
بايدن وإسرائيل.. موعدٌ مع

بايدن وإسرائيل.. موعدٌ مع "منجم ذهب"

2022-07-06
تقرير: لقاء لبيد وماكرون أعاد تعزيز علاقات إسرائيل وفرنسا

تقرير: لقاء لبيد وماكرون أعاد تعزيز علاقات إسرائيل وفرنسا

2022-07-06