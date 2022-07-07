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فيدال في البرازيل للتفاوض مع فلامنغو

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 17:02

فيدال في البرازيل للتفاوض مع فلامنغو
فيدال (geety images)
عرب ٤٨ / وكالات

وصل لاعب وسط منتخب تشيلي لكرة القدم أرتورو فيدال، الأربعاء، إلى ريو دي جانيرو، من أجل التفاوض مع فريق فلامنغو الأكثر شعبية في البرازيل، من أجل الانضمام إعلى صفوفه حتى نهاية عام 2023.

وقال فيدال للصحافيين في المطار بعدما استُقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين: "أنا سعيد لوجودي هنا... نحن الآن نجري مفاوضات".

وأوضح فيدال إنه سيحضر مباراة فلامنغو وديبورتيس توليما الكولومبي بملعب ماراكانا ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس (7-1).

وقال التشيلي الذي سيرتدي قميص فريق من أميركا الجنوبية لأول مرة بعد خمسة عشر عاما في أوروبا: "سأشاهد المباراة كمشجع. أتمنى أن يتأهل (فلامنغو)".

وأوضحت وسائل الإعلام أن فيدال سيجتاز الفحوصات الطبية الخميس ثم السفر إلى إيطاليا لإنهاء علاقته مع إنتر ميلان.

ولعب فيدال (35 عامًا) مع المنتخب التشيلي في كأس العالم في جنوب إفريقيا (2010) والبرازيل (2014)، وتوج معه بكأس كوبا أمريكا مرتين في 2015 و2016.

وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونيخ (2015-2018) الألمانيين ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر ميلان (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

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#فيدال
#فلامنغو
#منتخب تشيلي

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