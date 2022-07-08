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كريستيانو يغيب عن معسكر مانشستر يونايتد التدريبي

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 18:32

كريستيانو يغيب عن معسكر مانشستر يونايتد التدريبي
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خارج قائمة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي المغادرة إلى تايلاند وأستراليا حيث سيقيم معسكرا تدريبيا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وضمت القائمة المكونة من 31 لاعبا، مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة مثل هاري ماغواير وبرونو فرنانديز، لكنها تضم أيضا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى إثبات جدارتهم.

في غضون ذلك، يغيب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة بعد إبداء رغبته في الرحيل هذا الصيف، ومع ذلك يصر النادي على أن غيابه يرجع إلى التعامل مع أمور عائلية.

كما يغيب براندون ويليامز عن جولة ما قبل الموسم، ليتدرب في كارينجتون، بينما يتعافى من مشكلة بسيطة، وسيبقى فيل جونز أيضا في مانشستر لمتابعة برنامج متخصص لمنع أي إصابات محتملة خلال الموسم 2022-2023.

وحصل البرازيلي أندرياس بيريرا على بعض الراحة، بعد فترة إعارته مع فلامينغو الموسم الماضي.

وتضم القائمة أليخاندرو جارناتشو وحنبعل المجبري وزيدان إقبال وتشارلي سافاج، الذين ظهروا جميعا لأول مرة في الموسم الماضي، إلى جانب تاهيث تشونغ وجيمس غارنر وإيثان ليرد، الذين عادوا جميعا من فترات الإعارة الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يقدم مانشستر يونايتد لاعبه الجديد تيريل مالاسيا، قبل أن يلتحق بالفريق، بينما يأمل فاكوندو بيليستري في ارتداء القميص الأحمر خلال الأيام المقبلة بعد التدرب مع الفريق في كارينجتون.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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