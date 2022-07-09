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تشيلسي يسعى لضم كريستيانو مقابل 16 مليون يورو

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 10:13

تشيلسي يسعى لضم كريستيانو مقابل 16 مليون يورو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن الشكوك تحوم حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما لم يرافق فريق في جولته الآسيوية لأسباب عائلة؛ حسب ما أعلن الفريق.

ويأتي ذلك بعدما أبدى كريستيانو رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد"، كما طلب من فريقه المغادرة.

وحسب ما نقلت شبكة "ESPN"، فإن مانشستر يونايتد بصدد تلقي أول عرض رسمي لضم الدولي البرتغالي، والذي سيصل من تشيلسي خلال الساعات القادمة.

ويسعى النادي اللندني لشراء رونالدو مقابل 16 مليون يورو.

وقد أعطى المدرب الألماني، توماس توخيل، الضوء الأخضر لإدارة البلوز، من أجل التحرك نحو نجم ريال مدريد السابق، لتعزيز هجوم الفريق بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، هذا الصيف.

يذكر أن رونالدو عاد إلى ملعب أولد ترافورد، العام الماضي، لينجح في تسجيل 24 هدفا في كل البطولات، لكنها لم تكن كافية لإعادة فريقه لمنصات التتويج، فضلا عن فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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#كريستيانو رونالدو
#تشيلسي
#مانشستر يونايتد

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